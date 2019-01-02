Прогуляться по Белгородскому Арбату вместе с «Родиной»

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:14:08+03:00

Жители и гости города могут узнать много нового из истории известнейшей улицы города

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3 и 6 января с 13.00 до 15.00 белгородцы и гости города могут совершить экскурсию по Белгородскому Арбату. Вместе с сотрудниками выставочного зала «Родина они пройдутся по улице и узнают много нового и интересного из ее истории.

Первая экскурсия завершилась всего несколько минут назад. И те, кто побывал на ней, не пожалели потраченного времени.

Такую возможность познакомиться со страницами истории города и ее самых известных улиц предоставили сотрудники выставочного зала «Родина» в дни новогодний каникул. Узнать подробнее о маршруте экскурсии и уточнить все подробности можно по телефону выставочного зала 8 (4722) 32-71-70. Для участия в прогулке по Белгородскому Арбату необходима предварительная запись.

Приятного путешествия!