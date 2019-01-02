Белгородцы в пятый раз встретили Новый год «Забегом обещаний»

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:26:21+03:00

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Забег обещаний в Белгороде состоялся в пятый раз. Ежегодно, в первый день нового года любители здорового образа жизни и просто неравнодушные жители и гости областного центра собираются напротив диорамы «Огненная дуга». В этот раз пробежать решились около 600 человек. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться, получить у организаторов индивидуальный номер и написать на нем свои обещания. Кто-то обещал пробежать марафон, кто-то завязать с вредными привычками, кто-то добраться до океана.

Дистанция в этом году составила 2019 метров. Соответственно с каждым годом она увеличивается на метр. На старт вышли не только профессионалы и любители легкой атлетики. В числе бегунов были семьи с детьми, бегуны в возрасте и юные бегуны, и даже люди, которые пришли вместо со своими питомцами. Старт забегу был дан в 12 часов дня площади около диорамы. Вскоре на финише появились первые участники. Главное, это не только здоровый образ жизни, но и то, что данное обещание уже трудно будет нарушить.