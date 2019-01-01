Белгородский театр эстрады возглавил певец Кулатура-Пугачева

1 Янв. 2019 2019-01-01T18:27:01+03:00

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В Белгороде в преддверии всероссийского Года театра возник «Белгородский театр эстрады», который возглавил актер и певец Даниил Калатура. Сама личность актера, а также его сценические образы уже вызвали нреоднозначную оценку белгорлдского зрителя. А значит — это, по меньшей мере, будет интересно. По словам самого актера, его театр это место для тех, кто не может по разным причинам попасть на сцену, но не менее талантлив, чем действующие артисты.

Команда «Art волонтёры», которую планируют создать в театре, будет активно участвовать в культурной жизни Белгорода и области. Артисты будут готовить большие сборные эстрадные концерты в залах Белгорода, выезжать на гастроли в другие регионы, реализовывать социальные проекты.

А самом руководителе театра сообщается, что он - заслуженный артист Республики Крым, актер, певец, имперсонатор, общественный деятель/