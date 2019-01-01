2019-01-01T14:41:38+03:00
Общество

Где в Белгородском регионе гулять по льду безопасно

Спасатели назвали 9 мест, где толщина льда позволяет безопасно гулять
Ирина ТАРАСОВА
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Где в Белгородском регионе гулять по льду безопасно.Где в Белгородском регионе гулять по льду безопасно.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском регионе всего в 9 местах толщина льда в зимнее время позволяет безопасно гулять. Эти места массового скопления людей назвали спасатели.

Так, в новогодние праздники жители Белгородского района могут провести время на свежем воздухе в районе села Соломино на Белгородском водохранилище (рассчитано на 150 человек). Можно безопасно выходить на лед в районе села Дорогобужино (Белгородское водохранилище, рассчитано на 100 человек).

Жители Белгорода и гости города могут прогуляться по реке Северский Донец (район Центрального пляжа). Лед выдерживает до 60 человек. На реке Северский Донец — до 40 человек. Белгородское водохранилище — до 70 человек.

В Старом Осколе на реке Оскол — до70 человек, В Шебекино на реке Нижеголь — до 80 человек, в Масловой Пристани на Белгородском водохранилище — до 170 человек.

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