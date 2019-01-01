Белгородские спасатели в новогоднюю ночь пять раз выезжали на тушение пожаров

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:34:23+03:00

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В 2 часа 45 минут на пульт диспетчера поступила информация о пожаре в помещении шестиэтажного дома для сбора мусора по улице Мокроусова. Пламя удалось погасить уже через 15 минут после звонка от жильцов дома. Кроме этого в новогоднюю ночь пожарным пришлось тушить квартиры в Алексеевке, баню в поселке Прохоровка и летнюю кухню в Белгороде.

Сотрудники регионального управления МЧС просят жителей области быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и при использовании электроприборов. В случае происшествия необходимо незамедлительно сообщить о нем в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «101» или «112». Все звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.