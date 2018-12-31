2018-12-31T14:10:04+03:00
Дом. Семья

Встретить Новый год на Соборной площади

Белгородцы в новогоднюю ночь могут повеселиться вместе и Дедом Морозом и Снегурочкой у центральной елки города
Ирина ТАРАСОВА
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Встретить Новый год на Соборной площади. Фото из открытых источников.Встретить Новый год на Соборной площади. Фото из открытых источников.
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Развлекательная новогодняя программа на Соборной площади — одно из ключевых событий во встрече в Белгороде Нового 2019 года. В областном центре и 0:30 1 января 2019 года стартует настоящий новогодний праздник!

Жителей Белгорода и гостей города в новогоднюю ночь в 0:30 ожидает яркое файер-шоу, которое продлится до 1:00. А затем начнется развлекательная ночная шоу-программа с участием кавер-группы Moroz Band. У елки тем времерем будут происходить настоящие чудеса с участием Деда Мороза и Снегурочки. Белгородцев ожидает масса сюрпризов, радость и веселье.

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