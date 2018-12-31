«Урал» не выдержал напора «Белогорья»

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-31T12:20:42+03:00

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Из-за того, что в белгородском аэропорту обледенела взлетно-посадочная полоса, волейболистам «Белогорья» пришлось добираться до Уфы сначала поездом, а затем отдельными группами лететь на разных самолетах. Но даже у уставших соперников, игрокам «Урала», которые вышли на матч под руководством нового главного тренера Константина Сиденко, не удалось взять ни одного очка. Встреча завершилась с сухим счетом 0:3.

Несмотря на то, что хозяева площадки повели в первом сете и держали отрыв в 2-3 очка, белгородцы смогли выровнять его и на подаче Александра Сафонова оторвались от уфимцев. Легионеры «Белогорья» Джон Перрин и Неманья Петрич реализовали в общем счете 10 атак на двоих. Благодаря их усилиям гости вышли вперед, завершив сет со счетом 22:25.

Во второй партии игроки «Урала» снова не смогли раскрыть весь свой потенциал. Не помогла даже прекрасная игра на блоке. Исход партии 20:25. Третий сет снова за белгородцами – 21:25. Итог встречи 0:1 в пользу «Белогорья». После игры главный тренер «Урала» Константин Сиденко сказал: «Ошибки были во всей игре. Соперник не прилагает никаких усилий, чтобы заработать очко, мы сами отдаем. По этому матчу можно сказать, что у нас колоссальное количество ошибок.»

Следующую игру «Белогорье» проведет на везде в Новосибирске, где сразиться с местным «Локомотивом».