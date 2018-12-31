2018-12-31T10:39:13+03:00
Общество

В центре Губкина накануне Нового года сгорели гаражи

Пожар удалось потушить спустя час после вызова спецслужб
Ирина ТАРАСОВА
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В центре Губкина сгорели гаражи.В центре Губкина сгорели гаражи.
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Утром около 7 часов утра 30 декабря в центре Губкина по улице Чайковского загорелся гараж. Только спустя час после вызова спецслужб удалось ликвидировать возгорание, так как огонь, сообщают очевидцы, перекинулся на соседние пристроенные здания.

В Белгородском областном управлении МЧС сообщили, что на месте пожара работали три дежурных караула пожарно-спасательных частей — всего 15 человек и 5 единиц техники.

Спасатели напоминают, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. В случае происшествия звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «101» или «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

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