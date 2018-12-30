2018-12-30T14:06:55+03:00
Общество

В Белгороде суд приостановил деятельность кальянных

Нарушения были выявлены во время проверки в четырех из девятнадцати заведений
Сергей Мищенко
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..Фото: "КП" Архив
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За год в управление Роспотребнадзора Белгородской области поступило 34 обращения от жителей многоквартирных домов, в которых расположились кальянные. Сотрудники надзорного ведомства проверили 19 заведений и в 4 из них обнаружили различные неисправности в оборудовании и работе систем вентиляции. На нарушителей были заведены административные дела по статье 6.4 КоАП РФ. Позже их направили в Свердловский районный суд Белгорода.

По решению суда кальянные «NEONLOUNGE», «CHILLOUT» и «Хабиби» закрыты на 70 суток. Кальянная «Mr.HookanLounge» приостановила свою деятельность на 60 суток. За это время предприниматели должны исправить найденные недостатки. За исполнением решения суда будут следить сотрудники управления Роспотребнадзора Белгородской области.

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