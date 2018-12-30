2018-12-30T12:22:23+03:00
Общество

Бывшие супруги-белгородцы накануне Нового года разделили имущество

Задолженность бывшего супруга составила 7,6 миллиона, жены — 1 миллион рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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Встречные иски о разделе совместно нажитого имущества в виде денежных средств, находящихся на вкладах и счетах в банках были поданы бывшими супругами в Белгородский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Согласно решению суда, сумма взыскания с бывшего супруга составила 7,6 млн. рублей, с бывшей жены - 1 млн. рублей.

Судебный пристав-исполнитель установил должникам добровольный срок для погашения задолженности и предупредил, что в случае не исполнения требований исполнительных документов, будет взыскан исполнительский сбор и ограничено право на выезд за пределы Российской Федерации.

После предупреждения приставов мужчина принял решение погасить задолженность по исполнительному производству добровольно и в установленный законом срок. Он выплатил сумму долга в размере 6,6 млн. рублей, а 1 млн. рублей был учтен взаимозачетом по исполнительному производству, где его супруга является должником.

Раздел имущества бывших супругов состоялся.

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