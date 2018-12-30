В новогодние праздники запретят парковку в центре Белгорода

СЕГОДНЯ 10:21 2018-12-30T12:09:47+03:00

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Парковка будет запрещена по улицам Князя Трубецкого, Белгородского полка, Преображенской, Вокзальной, Гражданскому проспекту, проспекту Славы, Белгородскому проспекту и Народному бульвару с 00.00 30 декабря 2018 года до 00.00 10 января 2019 года. Распоряжение об этом подписал мэр Белгорода Константин Полежаев.

Запрет вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и для организации своевременной уборки улично-дорожной сети и вывоза снега.

Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства и просит белгородцев с пониманием отнестись к указанным мероприятиям. С распоряжением об ограничении парковки можно ознакомиться на сайте горадминистрации.