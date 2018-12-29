2018-12-29T23:01:38+03:00
Общество

В Белгороде автоледи улетела с моста прямо в реку

Очевидцам удалось помочь женщине покинуть автомобиль, который упал в полуметре от водоема
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Сегодня в Белгороде около 7 часов утра в Единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра от очевидцев поступило сообщение о том, что по улице Корочанская автомобиль «Рено Дастер» опрокинулся с моста. Очевидцы помогли водителю-женщине выбраться изх машины, которая упала в полуметре от водоема.

К месту происшествия незамедлительно были направлены поисково-спасательный отряд Белгорода, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Позже выяснилось, что женщина, управляющая автомобилем, двигаясь по мосту через реку Северский Донец, не справилась с управлением. В результате ее автомобиль выехал за дорожное ограждение и упал с моста.

На помощь пострадавшему водителю пришли неравнодушные очевидцы. Бригадой скорой помощи пострадавшая была доставлена в больницу

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Белгородом при лобовом столкновении погиб водитель
В Белгороде работает «горячая линия» по услугам такси и каршеринга
В Чернянском районе на дежурство заступила пожарная дружина из числа священнослужителей
Перспектива остаться без машины побудила белгородца вспомнить о сыне
Пан-флейта и орган завершат череду новогодних праздников в Белгороде
113 жителей Белгородской области дождались своего жилья
50 детей-сирот Белгорода получили ключи от новеньких квартир
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS
1300 водителей автобусов оштрафованы за нарушение правил дорожного движения
«Ростелеком» позаботится о «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
В Белгороде отметили день рождения «чрезвычайного ведомства»
Белгородских школьников ждут бал-маскарад, флэшмоб и представления
Белгород продолжают убирать от последствий метели
Белгородэнерго обеспечило производственный персонал индивидуальными видеорегистраторами
У белгородца из недостроенного гаража пропала мягкая кровля
Белгородские судебные приставы навестили особых детей
Белгородские таможенники конфисковали более 30 килограмм хамона
Ночью в Белгороде на парковке сгорела иномарка