В Белгороде автоледи улетела с моста прямо в реку

29 Дек. 23:01 2018-12-29T23:01:38+03:00

Очевидцам удалось помочь женщине покинуть автомобиль, который упал в полуметре от водоема

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Сегодня в Белгороде около 7 часов утра в Единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра от очевидцев поступило сообщение о том, что по улице Корочанская автомобиль «Рено Дастер» опрокинулся с моста. Очевидцы помогли водителю-женщине выбраться изх машины, которая упала в полуметре от водоема.

К месту происшествия незамедлительно были направлены поисково-спасательный отряд Белгорода, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Позже выяснилось, что женщина, управляющая автомобилем, двигаясь по мосту через реку Северский Донец, не справилась с управлением. В результате ее автомобиль выехал за дорожное ограждение и упал с моста.

На помощь пострадавшему водителю пришли неравнодушные очевидцы. Бригадой скорой помощи пострадавшая была доставлена в больницу