В Белгороде автоледи улетела с моста прямо в реку
Сегодня в Белгороде около 7 часов утра в Единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра от очевидцев поступило сообщение о том, что по улице Корочанская автомобиль «Рено Дастер» опрокинулся с моста. Очевидцы помогли водителю-женщине выбраться изх машины, которая упала в полуметре от водоема.
К месту происшествия незамедлительно были направлены поисково-спасательный отряд Белгорода, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
Позже выяснилось, что женщина, управляющая автомобилем, двигаясь по мосту через реку Северский Донец, не справилась с управлением. В результате ее автомобиль выехал за дорожное ограждение и упал с моста.
На помощь пострадавшему водителю пришли неравнодушные очевидцы. Бригадой скорой помощи пострадавшая была доставлена в больницу