В Белгороде работает «горячая линия» по услугам такси и каршеринга

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-29T14:02:19+03:00

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В новогодние праздники возрастает спрос на услуги такси. Однако не всегда перевозчики предоставляют качественные, а тем более безопасные услуги. Особенно много жалоб поступает на граждан, которые оказывают перевозки через агрегаторов.

В управлении Роспортебнадзора Белгородской области и его территориальных органах в период с 27 декабря 2018 года по 15 января 2019 года будет работать тематическая «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.

Граждане смогут задать свои вопросы, связанные с предоставлением услуг по перевозке такси и каршеринга, позвонив по телефону: 8-800-222-04-31.

Так же есть возможность лично обратиться для оказания помощи в общественную приемную управления Роспотребнадзора по Белгородской области по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, д.2 или направить обращение через официальный сайт Управления раздел «Прием обращений граждан».