Под Белгородом при лобовом столкновении погиб водитель
ДТП произошло рядом с селом Грязное
.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Как сообщает пресс-служба УВД Белгородской области, 57-летний водитель отечественной «семерки» не справился с управлением и выехал на встречную полосу столкнувшись с «ВАЗ-21099». 20-летний водитель «99-ой» и ее пассажир получили травмы. Также с травмами в больницу отправили пассажира «семерки». Виновник ДТП скончался на месте.
Еще одна серьезная авария произошла накануне в городе Губкин. Там также водитель не справился с управлением и выехал в лоб маршрутному автобусу. Из-за столкновения пострадали водитель легковушки и его пятилетняя пассажирка. Их доставили в приемное отделение Губкинской ЦРБ.