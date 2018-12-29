В Чернянском районе на дежурство заступила пожарная дружина из числа священнослужителей

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-29T11:14:54+03:00

В Чернянском районе на дежурство заступила добровольная пожарная дружина из числа священнослужителей. Фото из открытых источников.

О безопасности Холковского Свято-Троицкого мужского монастыря и жителей округи теперь позаботится особый состав спасателей

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В Холковском Свято-Троицком мужском монастыре, что расположен в Чернянском районе Белгородской области, на дежурство заступила особая дружина спасателей. Она создана из числа священнослоужителей.

Накануне на территории Ездоченского сельского поселения прошла трёхсторонняя встреча между представителями Белгородской митрополии, главного управления МЧС России по Белгородской области и регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Они подписали соглашение о сотрудничестве.

Митрополит Иоанн отметил, что "Холковский Свято-Троицкий монастырь станет центром для окружных сёл, где можно в трудную минуту получить помощь от братьев монастыря. Символично, что именно на чернянской земле, в сердце святого Белогорья, начинается благое дело, которое послужит добрым примером для всех территорий".

Священнослужители будут оказывать духовную помощь и поддержку пострадавшим и членам их семей, проводить разъяснительную и образовательную деятельности среди населения в сфере пожарной безопасности. Главное управление МЧС России по Белгородской области и Белгородское региональное отделение ВДПО будут помогать подразделениям добровольной пожарной охраны на территории религиозных объектов.

Дружине из числа священнослужителей был передан мобильный пост пожаротушения. Он оснащён переносной мотопомпой, приборами для подачи воды, пожарными рукавами, боевой одеждой и специальным снаряжением пожарных, огнетушителями и шанцевым инструментом.