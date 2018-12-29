2018-12-29T10:09:49+03:00
Общество

Перспектива остаться без машины побудила белгородца вспомнить о сыне

113 тысяч алиментов выплатил должник после вмешательства судебных приставов
Ирина ТАРАСОВА
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113 тысяч алиментов выплатил должник после вмешательства судебных приставов.113 тысяч алиментов выплатил должник после вмешательства судебных приставов.Фото: "КП" Архив
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Житель Белгорода алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына выплачивал не регулярно, поэтому образовалась задолженность в размере 113 тысячи рублей. И только после вмешательства судебных приставов, которые пригрозили арестом машины, нашел деньги.

На приеме у седебного пристава-исполнителя должник пытался поначалу объяснить, что задолженность по алиментов погасить не сможет так как у него возникли материальные проблемы.

Но когда судебные приставы вручили ему требование о предоставлении транспортного средства «Renault DUSTER», чтобы наложить арест, деньги нашлись. Должник оплатил всю задолженность по алиментам, а также исполнительский сбор в размере 7 914 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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