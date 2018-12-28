2018-12-28T16:01:49+03:00
Общество

50 детей-сирот Белгорода получили ключи от новеньких квартир

Ключи от собственного жилья дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили в канун Нового года
Ирина ТАРАСОВА
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50 детей-сирот Белгорода получили ключи от новеньких квартир.50 детей-сирот Белгорода получили ключи от новеньких квартир.Фото: "КП" Архив
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50 квартир, которые получили дети-сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей, было предоставлено в Белгороде в микрорайоне «Восточный» в одной из новостроек по улице Беловская. Более 58 миллионов рублей было выделено на строительство и приобретение этого жилья.

Руководитель управления социальной защиты населения администрации Белгорода Наталья Тимофеева отметила, что «собственное жилье для молодых людей – большой шаг к самостоятельной жизни. Это обязательно поможет ребятам крепко стать на ноги, найти себя в профессиональном плане».

В однокомнатных квартирах с отделкой «под ключ» установлено индивидуальное отопление. Жилые помещения соответствуют современным требованиям СниП и СаНПиН.

Напомним, что дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, получают жильё благодаря региональной целевой программе. С 2015 по 2018 годы квартиры получили 194 ребенка-сироты.

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