50 детей-сирот Белгорода получили ключи от новеньких квартир

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-28T16:01:49+03:00

Ключи от собственного жилья дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили в канун Нового года

Изменить размер текста: A A

50 квартир, которые получили дети-сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей, было предоставлено в Белгороде в микрорайоне «Восточный» в одной из новостроек по улице Беловская. Более 58 миллионов рублей было выделено на строительство и приобретение этого жилья.

Руководитель управления социальной защиты населения администрации Белгорода Наталья Тимофеева отметила, что «собственное жилье для молодых людей – большой шаг к самостоятельной жизни. Это обязательно поможет ребятам крепко стать на ноги, найти себя в профессиональном плане».

В однокомнатных квартирах с отделкой «под ключ» установлено индивидуальное отопление. Жилые помещения соответствуют современным требованиям СниП и СаНПиН.

Напомним, что дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, получают жильё благодаря региональной целевой программе. С 2015 по 2018 годы квартиры получили 194 ребенка-сироты.