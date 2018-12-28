2018-12-28T18:12:12+03:00
Общество

Пан-флейта и орган завершат череду новогодних праздников в Белгороде

Дуэт двух родственных инструментов подарит встречу с блистательными солистами
Ирина ТАРАСОВА
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ан-флейта и орган завершат череду новогодних праздников в Белгороде.ан-флейта и орган завершат череду новогодних праздников в Белгороде.
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8 января 2019 года посетителей органного зала Белгородской государственной филармонии ожидает встреча с дуэтом двух родственных инструментов – пан-флейты и органа. Концерт завершит чреду новогодний праздников в Белгороде.

Слушателей приглашают на концерт лауреата международных конкурсов Тимура Халиуллина (орган) и с знакомого белгородской публике московского музыканта Вячеслава Змеу (пан-флейта). Музыканты ранее представляли публике совместные музыкальные номера: в сентябре на открытии сезона в органном зале Белгородской филармонии, и совсем недавно, в декабре, на дне рождения органа.

8 января дуэт блистательных солистов представит большой совместный концерт.

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