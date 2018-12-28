113 жителей Белгородской области дождались своего жилья

СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-28T19:50:23+03:00

Спустя 6 лет обманутые дольщики из Старого Оскола получили ключи от своих квартир

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Строительство многоквартирного дома в старооскольском микрорайоне «Северный» началось в июне 2012 года. Через четыре года строительство было заморожено. Причина банальна - высокорискованная и несбалансированная экономическая политика застройщика. Компания не учла условия нарастающего спада в сбыте жилья в условиях кризиса и не скорректировала план работ. Кроме того, застройщика уличили в нецелевом использовании средств дольщиков в размере не менее 50 млн рублей.

В сентябре 2017 года началась процедура конкурсного производства. Деятельность компании приостановили и в списке обманутых дольщиков оказались 113 человек. Достроить проблемный объект взялись другие подрядчики по договоренности с администрацией Старооскольского городского округа.

После ввода в эксплуатацию проблемного дома, в микрорайоне Северный остаются три долгостроя. Свои квартиры ждут еще 142 человека. Департамент строительства и транспорта Белгородской области разработал дорожную карту по решению проблем обманутых дольщиков. Согласно плану-графику до середины 2021 года все вопросы должны быть сняты.