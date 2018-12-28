В Белгороде отметили день рождения «чрезвычайного ведомства»

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-28T13:06:10+03:00

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27 декабря – в День спасателя Российской Федерации - в Белгородской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения «чрезвычайного» ведомства.

Поздравления от первых лиц области принимали пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники пожарного надзора и многие другие, чей нелегкий труд позволяет обеспечивать безопасность жителей региона.

В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства Белгородской области, Белгородской областной Думы, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, ветераны спасательной службы и кадеты-спасатели, а также личный состав подразделений Главного управления МЧС России по Белгородской области.

К спасателям со словами поздравлений обратились Секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин, заместитель председателя Белгородской областной Думы Сергей Литвинов, а также начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области генерал-майор внутренней службы Сергей Потапов.

«Наше ведомство всегда отличалось самоотверженными бойцами и высоким уровнем организации, – отметил в своем выступлении Сергей Потапов. – Это позволяет нам выполнять самые сложные задачи, уверенно двигаться вперед, совершенствуя своё мастерство. Я благодарен каждому за профессионализм и самоотдачу во благо общего дела – спасение жизней».

Традиционно, в праздничный день лучшим спасателями и пожарным были вручены награды от имени губернатора Белгородской области, а также ведомственные награды МЧС России.