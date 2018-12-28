1300 водителей автобусов оштрафованы за нарушение правил дорожного движения

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-28T16:05:57+03:00

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Многие белгородцы начинают и завершают свой день поездкой в общественном транспорте на работу и домой. И несмотря на то, что в последние годы почти весь автопарк перевозчиков был обновлен по требованию чиновников, большинство автобусов уже требуют ремонта. Кроме того, самой частой темой для недовольства пассажиров остается несоблюдение водителями автобусов правил дорожного движения. Они могут позволить себе «играть в шашечки» в погоне за каждым рублем, превышать скоростной режим, «пролетать» перекрестки на красный сигнал светофора рискуя не только своей жизнью, но еще и жизнью пассажиров и других участников дорожного движения.

Чтобы сократить подобные нарушения, областное ГИБДД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». На сегодняшний день инспекторы проверили более 2300 автобусов и маршруток. На нарушителей составили 1318 административных дел за нарушение законодательства при перевозке пассажиров. Из них 53 за нарушение правил перевозки пассажиров, в 32 случаях нарушения были допущены при перевозке детей. В 177 случаях штрафы выписаны за техническое состояние транспортных средств и 75 штрафов за нарушение режима труда или отдыха. На специализированную стоянку отправлено 135 автобусов с техническими неисправностями, при которой эксплуатация транспорта запрещена.