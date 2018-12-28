Белгородских школьников ждут бал-маскарад, флэшмоб и представления

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-28T16:07:49+03:00

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С сегодняшнего дня у 39 тысяч школьников областного центра начались новогодние каникулы, которые продлятся до 9 января. Руководитель управления образования Ирина Гричаникова рассказала, что для детей приготовили обширную культурно-развлекательную и спортивную программу.

С 24 по 29 декабря и со 2 по 6 января в Белгородском дворце детского творчества для юных белгородцев будут проходить театрализованные представления, а 27 декабря в 17 часов состоится городской бал-маскарад для старшеклассников.

28 и 29 декабря в Доме офицеров пройдет спектакль «В снежном царстве, в морозном государстве». До 30 декабря и со 2 по 6 января в детской школе искусств № 1 пройдет представление «Космическое путешествие в Рождество». 24 и 26 декабря в 14 и 17 часов в школе пройдут концерты «С музыкой в новогоднюю сказку».

4 января в БГТУ им. Шухова стартует традиционный Рождественский турнир по футболу. В это же время в детской спортивной школе № 6 пройдет Новогодний футбольный турнир, в котором примут участие более 600 школьников от 9 до 17 лет. Любителей хоккея приглашают 6 января в лицей № 32 на мастер-класс и товарищескую игру между школьной командой и МХК «Белгород». В парке Победы 4 января в 11 часов юные белгородцы смогут поучаствовать в сказочной эстафете «Там на неведомых дорожках».

Разнообразная культурно-развлекательная программа ждет школьников в клубах по месту жительства и в библиотеках города. На протяжении всех новогодних каникул в общеобразовательных учреждениях будут открыты спортивные и актовые залы, компьютерные классы, организована работа 39 школьных катков и пунктов прокатов коньков. Также для школьников запланированы экскурсии по новогоднему Белгороду. На Соборной площади все каникулы будут проходить праздничные представления у елки, конкурсы, квесты, флешмобы и спортивные соревнования. А на катке пройдут тематические дискотеки.