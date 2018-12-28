Белгород продолжают убирать от последствий метели

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-28T11:40:31+03:00

За вчерашний день с улиц города было вывезено 940 кубометров снега

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Для обработки дорог и тротуаров коммунальщики израсходовали 768 кубометров пескосоляной смеси и 80 тонн соли. Однако это не всегда делалось правильно. Смеси просто посыпались поверх выпавшего снега, что привело к образованию каши, по которой трудно передвигаться пешеходам и автомобилистам.

Сейчас коммунальщики продолжают уборку улиц от снега. Для этого выведены 53 единицы техники и 212 сотрудников «Белгорблагоустройства». Администрация города просит жителей города не оставлять свои автомобили вдоль дорог и на остановках общественного транспорта, чтобы облегчить уборку города от снега.