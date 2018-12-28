У белгородца из недостроенного гаража пропала мягкая кровля

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-28T10:23:13+03:00

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В полицию обратился 28-летний белгородец который рассказал, что у него из недостроенного гаража пропали 22 упаковки мягкой кровли стоимостью 11 тысяч рублей . Похищенное удалось найти и вернуть законному владельцу.

Похитителем оказался 31-летний житель белгорода, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Украденную кровлю он перевез на машине приятеля, не сказав ему, что она краденая. Злоумышленник решил таким образом благоустроить пристройку у дома.

Возбуждено уголовное дело по п. «б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь похитителю кровли грозит до пяти лет лишения свободы.