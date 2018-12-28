2018-12-28T09:17:53+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы навестили особых детей

Вместе с Дедом Морозом они поздравили воспитанников СМБУ «Социально-Реабилитационном Центре для несовершеннолетних»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото:пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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Накануне Нового года сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области вместе с Дедом Морозом навестили воспитанников СМБУ «Социально-Реабилитационном Центре для несовершеннолетних».

Вместе с Дедом Морозом они приняли участие в новогоднем утреннике: водили хороводы вокруг елки, пели песни и танцевали.

Дедушка Мороз из своего мешка вручил всем детям подарки, а судебные приставы пожелали им счастья, здоровья, добра и исполнения всех желаний.

Начальник отдела государственной службы и кадров УФССП России по Белгородской области Ирина Колоша подчеркнула, что «очень важно, чтобы дети, которым нужно особое внимание, почувствовали поддержку взрослых. Мы постарались подарить каждому воспитаннику центра, частичку радости, тепла и новогоднего настроения.

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