Белгородские судебные приставы навестили особых детей
Накануне Нового года сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области вместе с Дедом Морозом навестили воспитанников СМБУ «Социально-Реабилитационном Центре для несовершеннолетних».
Вместе с Дедом Морозом они приняли участие в новогоднем утреннике: водили хороводы вокруг елки, пели песни и танцевали.
Дедушка Мороз из своего мешка вручил всем детям подарки, а судебные приставы пожелали им счастья, здоровья, добра и исполнения всех желаний.
Начальник отдела государственной службы и кадров УФССП России по Белгородской области Ирина Колоша подчеркнула, что «очень важно, чтобы дети, которым нужно особое внимание, почувствовали поддержку взрослых. Мы постарались подарить каждому воспитаннику центра, частичку радости, тепла и новогоднего настроения.