2018-12-27T13:15:56+03:00
Общество

Истории, которые греют душу

Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выпустил новый уникальный проект
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«Истории, которые греют душу» - это благотворительный аудиосборник, включающий в себя истории из жизни, рассказы, притчи, добрые стихи, которые сотрудники, клиенты и партнеры Центрально-Черноземного банка вспоминают в грустные или радостные моменты и трепетно хранят в своих семьях. Произведения, вошедшие в него, были записаны голосами авторов с привлечением профессиональных звукорежиссеров.

Теперь этот сборник в качестве новогоднего подарка получают клиенты и партнёры Сбербанка. А все сэкономленные средства от покупки новогодних сувениров пойдут на поддержку региональных благотворительных фондов и помогут спасти не одну жизнь.

Для того чтобы прослушать «Истории, которые греют душу», пройдите по QR-коду или зайдите на сайт www.soul-2018.com. Также каждый может присоединиться к акции «Благотворительность вместо подарков». Для этого необходимо на сайте пройти по хэштегу #МыПомогаемВместе, выбрать историю для помощи и пожертвовать любую сумму средств.

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