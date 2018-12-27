Белгородские таможенники конфисковали более 30 килограмм хамона

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-27T16:16:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Мясные деликатесы, оливки, мюсли, бальзамический уксус, кондитерские изделия, консервированные овощи, косметические маски и запчасти. Все это таможенники, при силовой поддержке ведомственного СОБРа, обнаружили в шести упаковках общим весом 107 кг. На коробках не было информации на русском языке и маркировки принятой для продукции на рынке Евразийского экономического союза.

Запчасти

Испанский хамон, общим весом более 31 кг. был расфасован в четыре коробки. Перевозился мясной деликатес в нарушении санитарных норм и без соблюдения температурного режима. Водитель микроавтобуса, гражданин Украины, предоставить документы на перевозимую продукцию не смог. Таможенникам мужчина пояснил, что груз его попросил привезти друг. Запчасти и товары предназначены для отправки в регионы России. Согласно наклеенным маркировкам, указанные места доставки – Воронеж, Севастополь и Шахты.

Продукты питания

Только за 2018 год, сотрудники таможни изъяли и уничтожили 30 тонн мясной продукции (шпик свиной, колбасные изделия), 1,2 тонны грецкого ореха, 21,3 тонны сыра, стоимостью более 3,6 млн. рублей. Все мероприятия проведены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», сообщает пресс-служба Белгородской таможни.