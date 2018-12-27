2018-12-27T15:24:21+03:00
Происшествия

Ночью в Белгороде на парковке сгорела иномарка

Пожар начался в моторном отсеке «Тойоты Камри»
Сергей Мищенко
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..Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области
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Сообщение о том, что горит автомобиль поступил на пульт МЧС около 4 часов утра. Уже в 4.57 пожар был ликвидирован. Огнем поврежден двигатель иномарки. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.

Кроме этого за минувшие сутки зафиксировано еще четыре пожара. В Новом Осколе загорелся жилой дом. В результате повреждено 28 кв.м. кровли. Пострадавших нет.

Ранним утром в Белгороде по переулку Боева огонь повредил гараж, который находился под одной кровлей с домом. В доме повреждена деревянная лестница соединяющая первый этаж и мансарду.

Ночью в селе Ясные Зори Белгородского района произошел пожар в сарае. В 02 часа 40 минут пожарные обнаружили погибшего в огне мужчину. Сотрудники МЧС выясняют причину возгорания.

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