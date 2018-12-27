2018-12-27T14:38:44+03:00
Общество

Белгородские студенты-экологи получили стипендию мэра

Награждение отличившихся активистов прошло в городской администрации
Сергей Мищенко
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СтипендиатыСтипендиатыФото: пресс-служба администрации Белгорода.
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Единовременные выплаты в размере 5 400 рублей получили 50 человек, которые наиболее активно проявили себя в составе экологических молодежных отрядов. Стипендиатов определили по итогам городского конкурса. Одним из критериев выбора стипендиатов стало участие в экологических соревнованиях и форумах, мероприятиях по повышению экологической культуры горожан.

В течении года молодые экологи собрали 16 тонн мусора, 166 тонн макулатуры, высадили около полутора тысяч деревьев и привели в порядок 30 памятников и воинских захоронений. Кроме того, юноши и девушки провели более 10 акций, среди которых «Нет парковке на газонах», «Покормите птиц зимой», «Нет рекламе на деревьях!» и другие.

На сегодняшний день в Белгороде действуют 14 экологических отрядов, объединяющих 750 студентов вузов и ссузов. Главная задача - сделать город чище и показать пример бережного отношения к природе.

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