2018-12-27T13:43:59+03:00
Общество

Белгородцев приглашают на финал «Снежного баттла»

Завершающий бой состоится 8 января на Соборной площади
Сергей Мищенко
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Снежный баттлСнежный баттлФото: пресс-служба администрации Белгорода.
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«Снежный баттл» - это общегородское соревнование, которое должно определить самого меткого стрелка. На сегодняшний день уже прошли отборочные игры во всех городских округах. В итоге в финал вышли десять человек. Болельщиков приглашают поддержать своих фаворитов, а также попробовать собственные силы вне конкурса.

- К участию в конкурсе приглашаются все желающие, независимо от возраста. Мы постарались привлечь к этому мероприятию новые молодежные советы территорий. Основная задача - объединить людей по месту жительства и создать у белгородцев новогоднее настроение, - отметила руководитель управления молодежной политики администрации города Алина Денищик.

Правила конкурса просты. Необходимо попасть в цель снежком и набрать максимальное количество баллов. Финал турнира «Снежный баттл» состоится 8 января в 13 часов на Соборной площади. Всем участникам будут вручены приятные подарки.

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