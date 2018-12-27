2018-12-27T11:23:02+03:00
Происшествия

В Белгороде четырехлетняя девочка пропала вместе с отцом

Ребенка на прогулку забрали у бывшей жены родители мужчины
Сергей Мищенко
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..Фото: "КП" Архив
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На сегодняшний день о местонахождении четырехлетней Елизаветы Коротицкой и его 27-летнего отца Антона Кортицкого ничего не известно. Погулять девочку забрали еще в сентябре этого года. С тех пор, мать ребенка не видела. Согласно решению суда, который состоялся в декабре, место жительство маленькой Елизаветы было определено с матерью. По месту жительства отца в поселке Новосадовый, ни ребенка ни его самого, судебные приставы не нашли. 26 декабря было заведено разыскное дело.

Судебные приставы просят жителей областного центра, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого ребенка и ее отца, сообщить об этом в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств по телефону +7-951-132-27-55 или в отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей УФССП России по Белгородской области по телефону +7-915-568-36-56. Анонимность гарантируется.

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