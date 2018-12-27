В Старом Осколе во время драки одна женщина обезобразила лицо другой бокалом

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-27T12:35:28+03:00

В Старом Осколе суд приговорил 32-летнюю женщину к 2-м годам лишения свободы за то, что она обезобразила лицо соперницы. Фото: "КП" Архив

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Драка между двумя женщинами произошла год назад в старооскольском ресторане «Чешский лев». В ходе сор 32-летняя женщина ударила соперницу по лицу бокалом. Суд признал ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 2-м годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Во время суда подсудимая рассказывала, что потерпевшая сама порезалась во время драки, что она не хотела обезобразить ее лицо. Но ее показания опровергли свидетели и результаты экспертизы. Подсудимая также просила о снисхождении, ссылаясь на то, что воспитывает малолетнего ребенка.

В зале суда подсудимую взяли под стражу, признав ее виновной по п. «з» части 2 статьи 111 УК РФ. При этом приговор еще может быть обжалован.