В Старом Осколе во время драки одна женщина обезобразила лицо другой бокалом
Драка между двумя женщинами произошла год назад в старооскольском ресторане «Чешский лев». В ходе сор 32-летняя женщина ударила соперницу по лицу бокалом. Суд признал ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 2-м годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Во время суда подсудимая рассказывала, что потерпевшая сама порезалась во время драки, что она не хотела обезобразить ее лицо. Но ее показания опровергли свидетели и результаты экспертизы. Подсудимая также просила о снисхождении, ссылаясь на то, что воспитывает малолетнего ребенка.
В зале суда подсудимую взяли под стражу, признав ее виновной по п. «з» части 2 статьи 111 УК РФ. При этом приговор еще может быть обжалован.