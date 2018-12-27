2018-12-27T10:20:19+03:00
Общество

Новогодний стол белгородской семье из 4-х человек обойдется в 5466 рублей

Область немного не дотянула до топ-10 регионов с самыми низкими ценами
Ирина ТАРАСОВА
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Новогодний стол белгородской семье из 4-х человек обойдется в 5466 рублей.Новогодний стол белгородской семье из 4-х человек обойдется в 5466 рублей.Фото: "КП" Архив
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Белгородская область чуть не дотянула до топ-10 регионов, где встреча Нового года обойдется по самым низким ценам. Она оказалась на 11-м месте. Семья белгородцев из 4-х человек, подсчитали специалисты, потратит 5466 рублей на новогодний стол, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Министерства сельского хозяйства.

По стране этот показатель составит 6253 рубля, что на 1,6 % больше, чем год назад. В список товаров к празднику попали мясо, рыба, овощи, фрукты, колбаса, сыр и напитки. Дороже всего новогодний стол на Чукотке – 9090 рублей, а дешевле в Ингушетии – 3262 рубля.

Специалисты подсчитали и «индекс оливье», праздничный салат белгородцам обойдется в 239 рублей.

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