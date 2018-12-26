2018-12-26T17:37:44+03:00
Общество

Дело об убийстве девятилетней девочки в Белгородской области направили в суд

Обвиняемому грозит пожизненный срок
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Напомним, трагедия произошла в июле текущего года в поселке Уразово Валуйского района. Пропавшая накануне девятилетняя девочка была найдена убитой. Благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям личность злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки.

В жестоком преступлении обвиняется 30-летний мужчина без гражданства. По версии следствия, 30 июля он зашел в местный магазин и увидел там девочку. Злоумышленник последовал за ребенком. Он настиг школьницу в безлюдном месте, надругался над ней, после чего задушил.

Злоумышленнику инкриминирут убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, плюс две кражи. Ему грозит пожизненный срок. Уголовное дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области для оказания помощи автомобилистам привлекли дополнительные силы ГИБДД
Автомобили белгородцев, мешающие работе коммунальщиков, уберут эвакуаторы
В Белгороде автоледи накануне Нового года заплатила 39 штрафов за парковку
В Старом Осколе 65-летняя женщина была дважды сбита при переходе дороги в неположенном месте
В Белгородской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей
К выходным Белгородскую область подморозит
В Белгороде патрульные взяли на буксир застрявший в сугробе школьный автобус
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
Прокуратура напомнила белгородцам о правах работников предпенсионного возраста
В Белгородской области полиция накрыла подпольный склад с алкоголем
Триумф шахматистов НИУ «БелГУ»