Дело об убийстве девятилетней девочки в Белгородской области направили в суд

СЕГОДНЯ 17:37 2018-12-26T17:37:44+03:00

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Напомним, трагедия произошла в июле текущего года в поселке Уразово Валуйского района. Пропавшая накануне девятилетняя девочка была найдена убитой. Благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям личность злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки.

В жестоком преступлении обвиняется 30-летний мужчина без гражданства. По версии следствия, 30 июля он зашел в местный магазин и увидел там девочку. Злоумышленник последовал за ребенком. Он настиг школьницу в безлюдном месте, надругался над ней, после чего задушил.

Злоумышленнику инкриминирут убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, плюс две кражи. Ему грозит пожизненный срок. Уголовное дело направлено в суд.