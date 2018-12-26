Автомобили белгородцев, мешающие работе коммунальщиков, уберут эвакуаторы

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-26T16:41:34+03:00

С улиц Белгорода всего за сутки вывезли более тысячи кубометров снега. Фото из открытых источников.

С улиц Белгорода всего за сутки вывезли более тысячи кубометров снега

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Снегопад, обрушившийся на Белгород, добавил проблем коммунальщикам. В течение суток с улиц города вывезли более тысяч кубометров снега. Не только обилие снега, но и припаркованные где попало автомобили умножают проблемы спецтранспорта. Автомобилистов предупреждают, что их машины в таких случаях уберут эвакуаторы.

В течение всего одних суток на уборке улиц областного центра было задействовано 126 единиц техники, работало 219 сотрудников МБУ «Управление Белгорблагоустройство». На обработку дорог и тротуаров израсходовано 606 кубометров пескосоляной смеси и 144 тонны соли.

Подключились к уборке и предприятия города: в Восточном округе в наведении порядка было задействовано 119 единиц техники и 169 сотрудников хозяйствующих субъектов; в Западном округе привлечены 179 человек, 88 единиц техники. На уборке дворовых территорий трудится 767 сотрудников УК и ТСЖ, 49 единиц техники.

Заместитель генерального директора МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Сергей Шиянов обратил внимание горожан на то, что при необходимости при уборке снега на остановках будут задействованы эвакуаторы, который уберут мешающие работе коммунальщиков автомобили. Так что тем, кто не найдет свой автомобиль, припаркованный в неположенном месте, следует искать его на стоянке МКУ «Белгородское парковочное пространство» (тел. 55-41-84).