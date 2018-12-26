2018-12-26T14:31:17+03:00
Происшествия

В Старом Осколе 65-летняя женщина была дважды сбита при переходе дороги в неположенном месте

Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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ДТП произошло 25 декабря около восьми часов утра в городе Старый Оскол. По предварительным данным, 33-летний водитель «Хендай-I30» сбил 65-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте. Впоследствии на пострадавшую наехал еще и 51-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия», двигавшийся в попутном направлении.

- Пешеход получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В этот же день под колесами автомобиля пострадал несовершеннорлетний пешеход. Авария также произошла в Старом Осколе. По предварительным данным, около двух часов дня на улице Сталеваров 28-летняя автомобилистка на «Мазде-6» сбила 14-летнего подростка. Мальчик также переходил дорогу в неположенном месте. Юноша получил травмы, которые, к счастью, оказались не столь опасными. После оказания медицинской помощи он был отпущен.

Региональная Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными и соблюдать требования дорожного законодательства. При пересечении проезжей части следует учитывать, что на дороге может образоваться наледь, значительно увеличивающая тормозной путь движущегося автотранспорта. Переходите улицу только в установленных местах, предварительно убедившись в отсутствии опасности.

Взрослым и детям рекомендуется обозначать себя световозвращателями, что позволит значительно увеличить видимость пешехода и снизить риск возниконовения ДТП. Напомним, при движении в темное время суток по дорогам, расположенным вне населенных пунктов, ношение СВ-элементов обязательно. Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере 500 рублей.

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