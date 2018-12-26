2018-12-26T22:57:36+03:00
Общество

В Белгородской области будут судить иностранцев за пересечение границы в обход пунктов пропуска

Пограничники задержали нелегалов в районе села Понуры Грайворонского района
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области передали в суд уголовное дело о незаконном пересечении границы. В начале ноября текущего года озорные рубежей преградили путь двум нелегалам. 27-летнего и 29-летнего иностранцев пограничники задеражали в районе села Понуры Грайворонского района – в шестнадцати километрах от границы.

По предварительным данным, мужчины направлялись в Россию в поисках работы. Так как паспортов они не имели, к тому же одному из них въезд на территорию Российской Федерации был закрыт до 2022 года, пересекать решили в обход пунктов пропуска. Маневр не удался. Путешественников заметили бдительные пограничники.

Заместитель прокурора Белгородской области Эдуард Емец уже утвердил обвинительное заключение в отношении иностранцев. Им может грозить до шести лет лишения свободы.

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