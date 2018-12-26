В Белгородской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-26T14:11:43+03:00

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Дорожно-транспотрное происшествие произошло около полудня 25 декабря на пятнадцатом километре дороги «Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка – Колотиловка». Здесь поездом выстроились четыре автомобиля: «Фольксваген», «Сузуки», «КамАЗ» и автобус «ГАЗ».

По предварительным данным, водитель последнего транспортного средства и спровоцировал аварию. Автобус «ГАЗ-А63R42» под управлением 56-летнего мужины двигался со стороны поселка Томаровка в направлении Ракитного. Не выдержав безопасную дистанцию, автомобилист врезался в едущий впереди «Фольксваген» под управлением 37-летней женщины. После в автобус врезались «Сузуки», водитель которого по той же причине не успел затормозить», и «КамАЗ».

- В результате ДТП пострадали два человека. 37-летний водитель автомобиля «Сузуки» и 61-летний пассажир автобуса «ГАЗ» с травмами были госпитализированы в районную больницу, - сообщается на сайте УМВД России по Белгородской области.