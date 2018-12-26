В Белгородской области для оказания помощи автомобилистам привлекли дополнительные силы ГИБДД

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-26T16:59:24+03:00

За помощью к автоинспекторам во время метели обратилось более пятидесяти водителей

Изменить размер текста: A A

Разгулявшаяся 25 декабря непогода осложнила движение транспорта на белгородских дорогах. Коммунальщики не успевали справляться с заносами, а водителям приходилось буквально пробивать себе дорогу.

- С учетом сложившейся обстановки Госавтоинспекция региона сформировала группы дополнительных нарядов по оказанию помощи автомобилистам, - сообщается на сайте УМВД России по Белгородской области.

На особом контроле автоинспекторов – дворовые территории. Дополнительные наряды работают как в городской, так и в сельской местности. Кроме того, на федеральной трассе развернули мобильные посты, где можно раздобыть горячей воды и согреться чаем.

По данным полиции, за минувшие сутки в региональную Госавтоинспекцию обратились за помощью более 50 автовладельцев. Напомним, номер дежурной части УГИБДД УМВД России по Белгородской области: 26-42-30 или 352-832.