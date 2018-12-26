К выходным Белгородскую область подморозит
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, 26 и 27 декабря в Белгородской области будут держаться небольшие морозы. Коммунальщики могут выдохнуть. Снегопадов не ожидается. Возможны небольшие кратковременные осадки.
К пятнице мороз усилится. Ночью столбик термометра опустится до отметки -12 градусов. Днем 28 декабря будет -9 градусов.
Прогноз погоды на ближайшие дни:
Среда, 26 декабря. Температура днем -4 градуса. Облачно, кратковременный снег. Ветер северо-западный – 4 метров в секунду.
Четверг, 27 декабря. Температура ночью -6 градусов. Днем -2 градуса. Облачно, небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный – от 3 до 5 метров в секунду.
Пятница, 28 декабря. Температура ночью -12 градусов. Днем -9 градусов. Облачно, без осадков. Ветер днем северный - 1 метр в секунду. Ночью южный - 2 метра в секунду.