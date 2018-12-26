2018-12-26T13:03:58+03:00
Общество

К выходным Белгородскую область подморозит

Снегопадов в ближайшие дни не ожидаются
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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К пятнице в Белгороде усилится мороз.К пятнице в Белгороде усилится мороз.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, 26 и 27 декабря в Белгородской области будут держаться небольшие морозы. Коммунальщики могут выдохнуть. Снегопадов не ожидается. Возможны небольшие кратковременные осадки.

К пятнице мороз усилится. Ночью столбик термометра опустится до отметки -12 градусов. Днем 28 декабря будет -9 градусов.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

Среда, 26 декабря. Температура днем -4 градуса. Облачно, кратковременный снег. Ветер северо-западный – 4 метров в секунду.

Четверг, 27 декабря. Температура ночью -6 градусов. Днем -2 градуса. Облачно, небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный – от 3 до 5 метров в секунду.

Пятница, 28 декабря. Температура ночью -12 градусов. Днем -9 градусов. Облачно, без осадков. Ветер днем северный - 1 метр в секунду. Ночью южный - 2 метра в секунду.

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