2018-12-26T12:15:10+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года

Банк УРАЛСИБзанял 8 место в рейтинге российских ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») по объему ипотечного кредитования за 11 месяцев 2018 года, согласно исследованию аналитического центра портала «РУСИПОТЕКА»
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Всего Банком за этот период было выдано более 13 тысяч кредитов на сумму 28,2 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

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