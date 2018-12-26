В Белгороде автоледи накануне Нового года заплатила 39 штрафов за парковку

СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-26T17:46:30+03:00

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Белгородка, которая «забывала» оплатить парковку, причем неоднократно, оплатила 39 штрафов. При этом размер каждого – 1 тысяча рублей.

В отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району УФССП России по Белгородской области находились 39 исполнительных производств о взыскании штрафов, предусмотренных ч.1 ст. 3.18 Закона Белгородской области от 04.07.2002 № 35 за невнесение платы за пользование платной парковкой.

Когда белгородка получила уведомление о возбуждении исполнительных производств, она пришла на прием к судебному приставу-исполнителю. Чтобы избежать меры принудительного исполнения и не встретить Новый год с долгами, автоледи оплатила всю задолженность в размере 39 тысячи рублей.