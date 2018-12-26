2018-12-26T11:31:23+03:00
Общество

Прокуратура напомнила белгородцам о правах работников предпенсионного возраста

Необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу могут привести работодателя на скамью подсудимых
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Для тех, у кого пенсия не за горами, вопросы трудоустройства – настоящая головная боль. Существует стереотип, что человек до пятидесяти лет более мобилен. К тому же работодатели опасаются, как бы возрастного сотрудника не подкачало здоровье. Да и удастся ли ему влиться в молодой коллектив?

Человеку с большим стажем, тем более опытом работы на руководящих должностях – найти подходящую вакансию непросто. Ведь она должна соответствовать уровню его знаний.

Облегчить жизнь работникам и соискателям старшего возраста призван закон, вступивший в силу с 14 октября 2018 года. Теперь за увольнение предпенсионера или отказ ему в приеме на работу без достаточных оснований работодатель может сесть на скамью подсудимых.

- Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению человеку страховой пенсии по старости, - объяснил прокурор Яковлевского района Дмитрий Воробьев. – За необоснованный отказ в приеме на работу по мотивам достижения гражданином предпенсионного возраста или увольнение по тем же основаниям статьей 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Старом Осколе 65-летняя женщина была дважды сбита при переходе дороги в неположенном месте
В Белгородской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей
К выходным Белгородскую область подморозит
В Белгороде патрульные взяли на буксир застрявший в сугробе школьный автобус
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
В Белгородской области полиция накрыла подпольный склад с алкоголем
Триумф шахматистов НИУ «БелГУ»
В Белгороде таксиста приговорили к лишению свободы за незаконные приобретение и хранение наркотиков
Белгородскую область 26 декабря продолжит заметать
Старооскольца обвиняют в убийстве 84-летнего отца
В Главном управлении МЧС России по Белгородской области подвели итоги 2018 года
Коммунальные службы убирают Белгород от снега
Где в Белгороде ограничат движение транспорта на Рождество
Робот расскажет о долгах белгородцев
В Старом Осколе спасатели вырезали водителя из поврежденного автомобиля с помощью специнструмента
Белгородские энергетики зафиксировали в регионе больше 600 фактов неучтенного потребления электроэнергии
Студентка Белгородского госуниверситета поборется за титул «Краса Вселенной»
28-летний житель Белгорода без проблем получил кредит по женскому паспорту
Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о сильных снегопадах
Белгородцев призывают быть осторожными с пиротехникой в дни новогодних праздников
В Белгородском районе водитель без прав попал в ДТП
34-летняя жительница Чернянского района скончалась в больнице от ножевых ранений
У коммунальщиков Белгорода новогодних праздников не будет
Жительница Белгорода преследовала пьяного таксиста
Госуслуги поздравляют с Новым годом!
Белгороцы могут ожидать снега и морозов под Новый год
С белгородца взыскали штраф за размещение в соцсетях экстремистских материалов