Прокуратура напомнила белгородцам о правах работников предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-26T11:31:23+03:00

Необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу могут привести работодателя на скамью подсудимых

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Для тех, у кого пенсия не за горами, вопросы трудоустройства – настоящая головная боль. Существует стереотип, что человек до пятидесяти лет более мобилен. К тому же работодатели опасаются, как бы возрастного сотрудника не подкачало здоровье. Да и удастся ли ему влиться в молодой коллектив?

Человеку с большим стажем, тем более опытом работы на руководящих должностях – найти подходящую вакансию непросто. Ведь она должна соответствовать уровню его знаний.

Облегчить жизнь работникам и соискателям старшего возраста призван закон, вступивший в силу с 14 октября 2018 года. Теперь за увольнение предпенсионера или отказ ему в приеме на работу без достаточных оснований работодатель может сесть на скамью подсудимых.

- Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению человеку страховой пенсии по старости, - объяснил прокурор Яковлевского района Дмитрий Воробьев. – За необоснованный отказ в приеме на работу по мотивам достижения гражданином предпенсионного возраста или увольнение по тем же основаниям статьей 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа либо обязательных работ.