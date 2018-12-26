Прокуратура напомнила белгородцам о правах работников предпенсионного возраста
Для тех, у кого пенсия не за горами, вопросы трудоустройства – настоящая головная боль. Существует стереотип, что человек до пятидесяти лет более мобилен. К тому же работодатели опасаются, как бы возрастного сотрудника не подкачало здоровье. Да и удастся ли ему влиться в молодой коллектив?
Человеку с большим стажем, тем более опытом работы на руководящих должностях – найти подходящую вакансию непросто. Ведь она должна соответствовать уровню его знаний.
Облегчить жизнь работникам и соискателям старшего возраста призван закон, вступивший в силу с 14 октября 2018 года. Теперь за увольнение предпенсионера или отказ ему в приеме на работу без достаточных оснований работодатель может сесть на скамью подсудимых.
- Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению человеку страховой пенсии по старости, - объяснил прокурор Яковлевского района Дмитрий Воробьев. – За необоснованный отказ в приеме на работу по мотивам достижения гражданином предпенсионного возраста или увольнение по тем же основаниям статьей 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа либо обязательных работ.