2018-12-26T12:26:13+03:00
Происшествия

В Белгороде патрульные взяли на буксир застрявший в сугробе школьный автобус

Во вторник метель превратила дороги региона в полосу препятствий
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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25 декабря на Белгородскую область обрушилась метель. Жителям региона, севшим в этот день за руль, пришлось крайне непросто. На одной из улиц областного центра в снежный плен попал школьный автобус. Водитель пытался объехать затор. В итоге его транспорт застрял в сугробе. К счастью, на него обратили внимание сотрудники ППС. Полицейские взяли автобус на буксир и довольно быстро помогли ему выбраться из зимней ловушки.

Правоохранители призывают водителей быть внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам также следует быть осторожнее. Перед пересечением проезжей части не забывайте убедиться в отсутствии опасности. В случае, если неприятностей на дороге избежать не удалось, можно обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 352-832, 26-42-30.

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