В Белгородской области полиция накрыла подпольный склад с алкоголем

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-26T10:36:58+03:00

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Перед Новым годом в Старооскольском городском округе полицейские обнаружили подпольный склад с немаркированной алкогольной продукцией. Изъято 24 тонны спирта и больше 66 тысяч бутылок горячительных напитков.

Ассортимет не хуже, чем в элитных магазинах. В общей сложности правоохранители насчитали пятьдесят с лишним наименований продукции. На бутылках – этикетки известных алкогольных брендов.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями установили личности подозреваемых. Ими оказались трое старооскольцев. При силовой поддержке СОБРовцев предполагаемые злоумышленники были задержаны.

- По предварительным данным, подозреваемые в период с июня по декабрь 2018 года осуществляли незаконную поставку, хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По оценкам экспертов, реализация товара принесла бы задержанным крупную выручку. На продаже партии алкоголя только одного наименования они могли заработать больше 30 миллионов рублей.

Партнерам инкриминируют хранение, перевозку и сбыт продукции без маркировки, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление – шесть лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.