Триумф шахматистов НИУ «БелГУ»

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-26T10:15:51+03:00

На чемпионате Белгородской области по шахматам студенты университета стали победителями. Фото: "КП" Архив

На чемпионате Белгородской области по шахматам студенты университета стали победителями

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С 1 по 23 декабря в белгородской области проходил чемпионат по шахматам. Студенты и члены шахматного клуба стали победителями шахматного турнира.

Местом проведения состязаний стал молодёжный культурный центр НИУ «БелГУ». Отметим, что игры за шахматную корону региона проводились как в областном центре, так и в Шебекино.

Чемпионом области среди мужчин выиграл студент института инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ» Владимир Базаров. Второе место у Виктора Кобзева (институт фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ»), третий результат показал Никита Бабаскин (студент колледжа БУКЭиП), который является членом шахматного клуба НИУ «БелГУ».

В женском зачёте победила школьница из Томаровки Кристина Тинина, которая представляла шахматный клуб НИУ «БелГУ». На втором месте Анна Улановская (студентка ИМКиМО НИУ «БелГУ»). В десятку лучших вошла студентка института экономики и управления НИУ «БелГУ» Анастасии Шалопутова.