Старооскольца обвиняют в убийстве 84-летнего отца

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-25T17:02:13+03:00

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Трагедия разыгралась 21 декабря в Старом Осколе во время ссоры 57-летнего местного жителя со своим отцом. Старик упрекал сына в злоупотреблении спиртным и тот, не желая слушать больше 84-летнего отца, нанес ему удары ножом.

Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области предъявлено обвинение 57-летнему жителю Старого Оскола в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Во время следствия выяснилось, что обвиняемый во время ссоры нанес 84-летнему отцу 9 ножевых ранений. У потерпевшего повреждены сердце и легкие, он скончался от массивной кровопотери. Обвиняемого заключили под стражу, проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства преступления.