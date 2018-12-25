Белгородскую область 26 декабря продолжит заметать

СЕГОДНЯ 19:03 2018-12-25T19:03:42+03:00

Водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте

Изменить размер текста: A A

26 декабря в Белгородском регионе сохранится неблагоприятная погода. Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26 декабря сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью - временами снег, местами небольшой (до 1 мм.), в некоторый районах разыграется метель. Днем небольшой (до 1 мм.), местами умеренный снег (до 4 мм.). Ветер ночью переменных направлений, днем 6-11 м/с, местами порывы до14 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, днем 3-8 градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует при нахождении на улице избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Автолюбителям при снежном накате соблюдать дистанцию, не выезжать на летней резине.

Белгородцев и жителей области призывают соблюдать правила пожарной безопасности: не перегружать электрические сети, следить за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра.