2018-12-25T16:02:45+03:00
Общество

В Главном управлении МЧС России по Белгородской области подвели итоги 2018 года

Сбор начальников пожарно-спасательных частей начался со строевого смотра
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Главном управлении МЧС России по Белгородской области прошёл сбор с начальниками пожарно-спасательных частей Белгородской области. На нем были подведены итоги 2018 года. А сам сбор начался со строевого смотра прибывших сотрудников.

Особое внимание в ходе сбора уделялось проведению комплекса мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности: участию личного состава в популяризации культуры безопасности среди различных групп населения, а также профессии огнеборца и спасателя у подрастающего поколения.

Был также проведен анализ недавних резонансных пожаров, которые произошли на территории региона. В ходе мероприятия также принимались зачеты и отрабатывались нормативы по пожарно-строевой подготовке.

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