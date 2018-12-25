2018-12-25T15:27:39+03:00
Общество

Коммунальные службы убирают Белгород от снега

С раннего утра на областной центр обрушилась настоящая метель
Ирина ТАРАСОВА
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С раннего утра на областной центр обрушилась настоящая метель.С раннего утра на областной центр обрушилась настоящая метель.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Метель, которая обрушилась в самого утра на Белгород, создала массу неприятностей водителям транспорта и принесла дополнительные хлопоты коммунальщикам. Сейчас в городе работает 66 единиц техники и 202 рабочих МБУ «Управление Белгорблагоустройства».

В Белгороде дороги и тротуары обрабатываются соляной и пескосоляной смесями, расчищаются подходы к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Коммунальщики основные силы сосредоточили на улицах первой очерёдности.

Идет уборка улиц Щорса, Губкина, Студенческой, Мичурина, Некрасова, Железнякова, Красноармейской, Сумской, проспектов Б. Хмельницкого, Гражданского, Славы, Ватутина и других Кроме того ведутся работы в частном секторе, в настоящее время уборка идёт в микрорайонах «Юго-Западный 2.1 и 2.2», «Восточный», «Савино», «Старый город».

В уборке дворовых территорий задействовано 767 сотрудников УК и ТСЖ, 49 единиц техники.

Свою технику для уборки снега с закрепленных за ними территорий вывели и предприятия Белгорода.

Коммунальщики убедительно просят водителей воздержаться от поездок в разгул стихии, не парковать машины на остановках общественного транспорта и вдоль улично-транспортной сети, чтоб облегчить уборку областного центра от снега.

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